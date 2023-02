Android 14, svelata la prima feature esclusiva di Pixel 8? Addio ai crash di sistema

Benché la versione DP1 di Android 14 sia colma di bug che ne rendono sconsigliabile l'installazione, fan e sviluppatori la stanno scandagliando alla ricerca di feature, funzioni e novità di ogni tipo che Big G potrebbe implementare nei prossimi mesi. Una di queste è stata appena scoperta, e potrebbe arrivare in esclusiva su Pixel 8 e 8 Pro.

Mishaal Rahman, redattore di XDA-Developers, ha infatti spiegato che Android 14 avrà una feature di Advance Memory Protection. Si tratta della seconda feature di sicurezza di Android 14, dopo la protezione anti-malware portata a galla da alcuni sviluppatori negli scorsi giorni, sempre a partire dal codice della prima Developer Preview del sistema operativo.

La feature non dovrebbe agire tanto sulla sicurezza da minacce esterne, ma dovrebbe preservare la memoria dello smartphone dai bug a livello di programmazione, che secondo XDA-Developers sono "il problema più comune nel codice di base di Android. Essi ammontano al 60% delle vulnerabilità di sicurezza ad alta severità e a milioni di crash di sistema visibili agli utenti".

Pare che questi problemi saranno almeno parzialmente risolti dalla funzione Memory Tagging Extension (MTE), che è stata abilitata sugli smartphone compatibili già con la versione DP1 di Android 14. Sfortunatamente, però, per ora non esiste alcun device che supporta la feature: la Memory Tagging Extension, infatti, è disponibile (e obbligatoria) per tutti i dispositivi con una CPU ARM V9. Per il momento, però, i Pixel 7 e 7 Pro hanno una CPU ARM V8.2, perciò non sono compatibili con la feature.

Poiché già sappiamo che Google sta lavorando al chip Tensor 3 di Pixel 8 e 8 Pro, che dovrebbe avere proprio una CPU ARM V9, sembra che la feature MTE sarà la prima feature esclusiva per Pixel 8 e 8 Pro di Android 14, almeno per qualche tempo. In realtà, comunque, è ampiamente improbabile che la funzione resti limitata a lungo sugli smartphone di Big G: trattandosi di un'opzione di sicurezza, infatti, è possibile che essa venga estesa anche a tutti gli altri smartphone con SoC ARM V9 compatibili, come lo Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm.