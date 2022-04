Android 14, trapela già il nome in codice: è una nota torta americana

Mentre ancora stiamo scoprendo le novità in arrivo con Android 13 grazie alle versioni Developer Preview del sistema operativo di Google, è emersa nella giornata di oggi la prima informazione ufficiosa su Android 14, il cui rilascio è previsto tra più di un anno, nella seconda metà del 2023.

A quanto pare, infatti, Android 14 continuerà la tradizione Google di fornire un codename ai propri sistemi operativi a partire da un dolce: per esempio, Android 13 ha nome in codice "Tiramisù", in omaggio al popolare dessert italiano. Spingendoci indietro di qualche anno, poi, come non ricordare Android 8.0 Oreo, Android 6.0 Marshmallow o persino Android 1.5 Cupcake.

La release del prossimo anno di Android dovrebbe dunque chiamarsi Android 14 Upside Down Cake, stando a quanto emerge da uno screenshot pubblicato sul sito web di Android Open Source Project e probabilmente proveniente dal codice sorgente di Android 13.

Tradotto letteralmente, il nome significherebbe "torta rovesciata", il che potrebbe avere decisamente poco senso per gli utenti italiani. Tuttavia, la Upside Down Cake è un dolce tipico degli Stati Uniti del Sud, ovvero una torta di frutta "al contrario", solitamente farcia con ananas, ciliegie, mele e altra frutta. Per farvi un'idea più chiara del dessert, comunque, potete dare un'occhiata all'immagine in calce.

Se vi steste domandando perché, tra tutti i dolci esistenti al mondo, Google abbia scelto proprio una torta "rovesciata", la risposta è che la nomenclatura di Android segue un ordine alfabetico, che è giunto alla lettera T con Android 13 Tiramisù. "Upside Down Cake", dunque, dovrebbe essere l'escamotage trovato da Google per risolvere il problema di trovare un dolce il cui nome iniziasse con la lettera U.