Android 14, ufficiale la nuova Beta 5.1: ecco tutte le novità

La prossima versione del robottino verde di Google punta a migliorare diversi aspetti dell'esperienza di tutti i giorni, a partire dall'impronta digitale, nettamente migliorata sulla Beta di Android 14 per gli smartphone della serie Google Pixel.

Tuttavia, non tutto è ancora perfetto per gli standard di BigG e lo sviluppo procede senza sosta cercando di arrivare puntuali al traguardo. A dimostrarlo è l'ennesimo rollout sul canale Beta, per l'esattezza in versione Beta 5.1, che porta in dote numerosi fix per la stabilità.

Tutti i dispositivi iscritti al canale Beta e compatibili con Android 14 dovrebbero avere già a disposizione l'aggiornamento, un minor update da appena 25 MB che porta Android 14 alla build UPB5.230623.005. Sul changelog ufficiale si legge, tra le altre cose, che sono stati fixati diversi problemi di connettività.

Tra questi, è stato risolto un bug che impediva il riconoscimento della SIM in caso di attivazione dei Numeri a Selezione Fissa (FDN), un altro relativo all'uso del 5G Standalone (SA) e un fastidioso problema che causava la comparsa di una schermata vuota dopo lo sblocco dello smartphone.

Nel frattempo, ricordiamo che sembrano procedere anche i preparativi per il lancio del secondo smartwatch di Mountain View e stavolta potrebbero esserci interessanti novità anche relative alla possibilità di sbloccare gli smartphone Pixel con Pixel Watch.