Android 14 è ufficialmente disponibile, a sorpresa arriva la DP1

Con qualche giorno di anticipo rispetto a quanto avvenuto con Android 13, Google ha ufficialmente rilasciato la prima Developer Preview di Android 14, che rappresenta per certi versi una rivoluzione lato software.

Infatti, come riportato anche da Ars Technica e SlashGear, a partire da questa major release ci sono delle restrizioni per le applicazioni più datate. In parole povere, come già trattato a più riprese, Android 14 segna la fine dei problemi di sicurezza legati all'installazione di software particolarmente datato, bloccando di fatto quest'ultima.

Tranquilli, probabilmente saranno in ben pochi ad avere "problemi", in quanto il range è "generoso": verranno bloccate le app relative ad Android 6.0 o inferiore. Si fa insomma riferimento a software datato di almeno 8 anni, quindi non c'è da preoccuparsi in merito alle proprie app preferite. Tuttavia, si tratta di un cambiamento importante, che va a "mettere una pezza" su questioni di sicurezza non di poco conto (evitando che gli utenti vadano a installare tramite sideload, ad esempio, app malware legate ad Android 5.1 e simili).

Per il resto, chiaramente per ora si fa riferimento alla prima versione preliminare di Android 14, destinata agli sviluppatori ed eventualmente agli utenti più "smanettoni" che ben conoscono questo mondo. Le novità sono quindi limitate rispetto a quella che sarà la release finale, che secondo i piani verrà rilasciata nella seconda metà del 2023 (chiaramente dopo le ulteriori fasi DP e Beta, come potete vedere nella timeline presente in calce alla notizia).

Per il resto, quella tra l'8 febbraio 2023 e il 9 febbraio 2023 si prospetta una notte di grandi flash per gli appassionati, visto il rilascio delle classiche factory image per i Pixel (da Pixel 4a 5G a Pixel 7 Pro) sul portale ufficiale di Google. Ovviamente si fa riferimento a build che è probabilmente meglio non usare nel quotidiano.