Android 15, grande aggiornamento disponibile: arriva la connettività satellitare!

Mentre il settore Tech guarda con interesse alla causa tra Stati Uniti ed Apple, Google lancia un aggiornamento importante per Android 15. Infatti, è arrivato il supporto per la connettività satellitare.

Nella serata italiana del 21 marzo 2024 è stata resa disponibile al download la Developer Preview 2. Si tratta della seconda versione preliminare della major release, che porta con sé diverse novità importanti. Quella principale è indubbiamente l'arrivo del supporto alla connettività satellitare per SMS e RCS (che si spera non venga rilegata esclusivamente ad alcuni Paesi).

Sì, gli utenti possono inviare e ricevere messaggi via satellite, andando anche oltre alle comunicazioni di emergenza. Un'altra novità relativa alla Developer Preview 2 di Android 15 risiede nel supporto alle applicazioni di terze parti per quel che riguarda lo schermo esterno degli smartphone pieghevoli.



Spesso infatti questi display hanno dimensioni ridotte ed è dunque difficile che un'app sia supportata a dovere. Adesso, però, gli sviluppatori possono impegnarsi per fare in modo che tutto funzioni. Inoltre, non mancano nuove opzioni di privacy, quale ad esempio la possibilità per le app di rilevare quando l'utente sta registrando lo schermo, così da proteggere i dati più sensibili.

I dispositivi compatibili con la DP2 di Android 15 sono Google Pixel 6, Google Pixel 6 Pro, Google Pixel 6a, Google Pixel 7, Google Pixel 7 Pro, Google Pixel 7a, Google Pixel Tablet, Google Pixel Fold, Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro. Nel caso sul vostro dispositivo sia già installata la prima Developer Preview di Android 15, riceverete una notifica di aggiornamento.

Amazon Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa è uno dei più venduti oggi su