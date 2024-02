Android 15 si avvicina: scoperto un complesso easter egg nella beta di Android 14

Le prime informazioni su Android 15 risalgono ormai a qualche settimana fa, quando i primi riferimenti alla prossima release del sistema operativo di Google sono stati scovati in una versione Beta di Android 14. Ora, è proprio un'altra Beta dell'OS per smartphone di attuale generazione a riportare un teaser dell'imminente arrivo di Android 14.

Il teaser è stato svelato dai colleghi di 9to5Google, che hanno spiegato che nella Beta 1 della QPR3 di Android 14 vi è un easter egg che farebbe riferimento all'"imminente" lancio di Android 15 (si fa per dire: con ogni probabilità, infatti, Android 15 sarà presentato nel corso del Google I/O 2024, che si terrà a maggio). Ciononostante, un piccolo cambiamento estetico di Android 14 sembra suggerire che Big G sia finalmente pronta a sbottonarsi su Android 15, magari con il reveal di qualche funzione esclusiva per il sistema operativo.

A questo giro, Google ha pubblicato un easter egg nell'easter egg, dal momento che per vederlo dovrete anzitutto accedere al minigioco "nascosto" di Android 14 nella Beta 1 della QPR3, che è a tema spaziale: il minigioco, in realtà, è stato introdotto diversi mesi fa per promuovere l'arrivo della connettività satellitare su Android, uno dei punti forti della quattordicesima iterazione del sistema operativo di Mountain View.

Con la Beta 1 della release QPR3 di Android 14, però, c'è stato un piccolo ma interessante cambiamento: il logo del minigioco di Google è cambiato, dal momento che ora non somiglia più ad una coccarda circolare, ma ha invece la forma di un triangolo con la punta rivolta verso il basso. Inoltre, la scritta "Android 14" è scomparsa.

Ma perché questo minuscolo cambiamento di design è stato ricondotto ad Android 15? Il ragionamento di 9to5Google è piuttosto contorto, ma anche incredibilmente sensato: ogni release di Android è legata a una lettera dell'alfabeto, che a sua volta dà il nome al dessert di riferimento della versione del sistema operativo per smartphone. Per Android 15, la lettera scelta da Google - che va sempre in ordine alfabetico - è la V: non è un caso che il codename di Android 15 sia Vanilla Ice Cream, tra gli ingegneri di Google.

Tornando al minigioco, il triangolo rovesciato ha proprio la forma di una V, lasciando presagire che qualche novità su Android 15 sia imminente. Certo, si tratta di un easter egg davvero ben nascosto, ma con ogni probabilità il teaser è stato pensato solo per i fan più attenti (e per quelli più "smanettoni", visto che il cambiamento è stato implementato solo nell'ultima beta di Android 14).