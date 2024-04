Android 15, Google rilascia la Beta 1: il sistema arriva su tutti i Pixel

La prima beta per sviluppatori di Android 15 è stata pubblicata da Google a metà febbraio. Ora, però, i tempi sono maturi per il rilascio della Beta 1 di Android 15 su tutti i Google Pixel compatibili. Ecco cosa cambia rispetto ad Android 14 e perché dovreste scaricarla!

Come spiega GizmoChina, la Beta 1 di Android 15 è disponibile per tutti i Google Pixel iscritti al Programma Beta di Android e arriva dopo un paio di mesi di test: sia a febbraio che a marzo, infatti, Big G ha rilasciato due versioni Developer Preview del suo sistema operativo in arrivo nella seconda metà dell'anno. Con ogni probabilità, comunque, il colosso di Mountain View si sbottonerà su Android 15 al Google I/O, la cui conferenza principale si terrà martedì 14 maggio.

Ciò dunque significa che la Beta 1 di Android 15 non conterrà grandissime novità lato software, che probabilmente arriveranno solo con la Beta 2 - il cui rilascio potrebbe avvenire solo dopo l'I/O, quando Google solleverà definitivamente il velo di mistero che ancora ricopre Android 15. Ciononostante, alcune novità in arrivo con Android 15 già le conosciamo, e potrebbero spingervi ad installare la beta del nuovo sistema operativo sul vostro smartphone Pixel.

Per esempio, Android 15 migliora la compatibilità con gli schermi di grandi dimensioni: le app sviluppate appositamente per il nuovo sistema operativo effettuano in automatico il rendering da un angolo all'altro del display, adattandosi di default al suo formato ed eliminando la necessità per gli sviluppatori di programmare appositamente una serie di linee di codice per massimizzare la quantità di schermo utilizzata.

Inoltre, viene implementata una feature per l'archiviazione automatica delle app inutilizzate, che dovrebbe permettervi di gestire al meglio lo storage del vostro smartphone. Gli utenti potranno archiviare facilmente le app che non utilizzano da molto tempo, mantenendo però i loro dati memorizzati sul device in caso di riutilizzo in futuro.

