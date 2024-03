Android 15 guarda ai videogiocatori: una nuova funzione 'sblocca' gli fps

Con la Developer Preview 2 di Android 15, il sistema operativo per smartphone di Big G si è arricchito del supporto per la connettività satellitare sui device compatibili. Accanto a questa feature tanto attesa, però, Big G ne ha implementata un'altra che, pur essendo passata in sordina, farà la felicità di tutti i videogiocatori!

GSMArena, infatti, spiega che alcuni sviluppatori hanno scoperto delle linee di codice nella versione Developer Preview 2 di Android 15 che fanno riferimento alla presenza di un toggle per disabilitare il framerate predefinito per i giochi, che disattiverà il limite dei 60 fps di Android 14, sbloccando così i framerate superiori - per gli smartphone che riescono a gestirli a livello di SoC e di display, ovviamente.

In generale, Android limita i videogiochi a 60 fps: gli sviluppatori che desiderano andare oltre questa soglia, devono abilitare i framerate più alti dispositivo per dispositivo. Con questo toggle a livello di sistema operativo, invece, sarà possibile abilitare di default su tutti gli smartphone e i tablet aggiornati ad Android 15 il framerate variabile, che così potrebbe persino superare i 60 fps sui device più potenti (o in presenza di videogiochi ben ottimizzati per smartphone).

La nuova impostazione si trova nelle Opzioni per sviluppatori del sistema operativo, che possono essere sbloccate toccando più volte il numero di build del software nelle impostazioni dello smartphone). Con ogni probabilità, il toggle è stato pensato per permettere agli sviluppatori di testare i loro giochi a framerate più elevati di quello massimo consentito da Android 14, ma la feature può tornare molto utile anche agli utenti consumer, che disattivandola possono incrementare gli fps raggiunti dai propri device nel comparto videoludico.

Si tratta dunque di una notizia importantissimo per il mondo del gaming su Android, poiché potrebbe portare a un’esperienza di gioco più fluida e reattiva su dispositivi che supportano dei framerate superiori a 60 fps. Per il momento, però, l'ottimismo della community resta cauto: la funzione è ancora in beta, e non è detto che essa sarà presente tra le feature di lancio di Android 15.

