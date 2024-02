Android 15, forse ci siamo: la DP1 arriva domani, per uno sviluppatore di Google

Un paio di giorni fa, vi abbiamo parlato di un complesso easter egg di Android 14 che sembrava puntare dritto dritto all'imminente rilascio della prima beta di Android 15. Ebbene, sembra proprio che Android 15 sia in arrivo nelle prossime ore, almeno in versione Developer Preview 1.

I colleghi di GSMArena, infatti hanno scovato un messaggio di uno sviluppatore di Google, pubblicato su una pagina di Android Open Source Project (AOSP), in cui si fa riferimento ad un rilascio della prima Developer Preview di Android 15 fissato al 15 febbraio, dunque nella giornata di domani. Non è chiaro perché lo sviluppatore abbia riportato "alla leggera" questa data, ma possiamo aspettarci che si sia trattato di una svista e che l'informazione non dovesse finire di dominio pubblico.

Nel post, pubblicato il 13 febbraio, lo sviluppatore dice che "non c'è alcuna garanzia che le Costanti non cambino con il prossimo aggiornamento di Android, visto che non sono pubbliche. Potrebbe avere senso aspettare finché Android V non sarà disponibile? La sua prima Developer Beta dovrebbe essere in programma per il 15 febbraio". La lettera "V" è la stessa comparsa nell'easter egg di qualche giorno fa, ed è anche quella del dessert di riferimento per Android 15, che dovrebbe essere "Vanilla Ice Cream".

Ogni anno, infatti, Google adottata una lettera dell'alfabeto come codename della sua nuova release di Android: questa volta è toccato alla "V", dopo che Android 14 aveva nome in code "U", che si è tradotto nel dessert "Upside Down Cake". Il riferimento dello sviluppatore, dunque, sembra essere incontrovertibilmente ad Android 15, e non a qualche altro sistema operativo o aggiornamento in arrivo da Google.

Con ogni probabilità, la DP1 di Android 15 arriverà sugli smartphone Pixel delle generazioni più recenti, come Pixel 6, Pixel 7 e Pixel 8. Secondo i rumor, Android 15 riporterà i widget nella schermata di blocco dello smartphone, ma dovrebbe implementare anche la nuova funzione "Private Spaces", nella quale potrete "rinchiudere" alcune app, che non verranno mostrate nell'elenco dei software installati sul telefono. Infine, gli sviluppatori avranno la possibilità di usare tutto lo schermo per le proprie app, facendo così scomparire la barra di navigazione e la barra di stato del sistema operativo.