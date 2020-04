Android, 5 giochi del Play Store totalizzano il record di guadagni

Dopo avervi descritto il boom del gaming online, torniamo a parlare dei successi dell'industria, soffermandoci questa volta sul mobile gaming. Infatti, i 5 giochi più popolari del Play Store hanno fatto registrare dei guadagni record.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Invision Community, i primi cinque titoli più popolari negli Stati Uniti d'America sul Play Store di Google sono riusciti a generare ricavi enormi nel mese di marzo 2020. Infatti, questi software sono riusciti a totalizzare guadagni per oltre 140 milioni di dollari: una cifra spropositata, che dimostra l'elevato interesse relativo al mobile gaming (dovuto in parte anche a questo periodo di lockdown, ovviamente).

Se vi state chiedendo quali siano i giochi coinvolti, riportiamo di seguito la lista dei 5 titoli più famosi in USA, affiancati dai rispettivi guadagni relativi al mese di marzo 2020.

Coin Master (Moon Active): 64,42 milioni di dollari; Candy Crush Saga (King): 32,21 milioni di dollari; Gardenscapes (Playrix): 26 milioni di dollari; Pokémon GO (Niantic): 14,3 milioni di dollari; PUBG Mobile (Tencent Games): 12,45 milioni di dollari.

Insomma, sembra proprio che il titolo che sta generando il maggior numero di ricavi in USA sia dello studio israeliano Moon Active. Per chi non lo sapesse, Coin Master, rilasciato originariamente nel 2016, è un titolo che richiede al giocatore di costruire il proprio villaggio e saccheggiare quelli altrui, in modo da "vendicarsi" dei propri amici.

Da notare il fato che tutti i giochi più remunerativi sono scaricabili gratuitamente.