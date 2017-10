Android 8.1 Oreo permette di rispondere agli SMS da Chromebook

, con Android 8.1 Oreo , faciliterà ulteriormente la connessione tra dispositivi, attraverso il lancio del servizio, attualmente disponibile solo nella beta del sistema operativo.

Questo consente di rispondere agli SMS direttamente dai Chromebook.

La funzione è stata scoperta nel sorgente del sistema operativo, che include un servizio nascosto chiamato “SMSConnectPrebuilt”, che non funziona come applicazione stand-alone, ma porta ad una schermata di configurazione del servizio SMS Connect. La schermata, di cui vi mostriamo alcuni screenshot in calce, mostra che il servizio è stato progettato per far ricevere i messaggi degli smartphone su Chromebook, e per permettere agli utenti di rispondere, a loro volta.

Come sottolineato da ArsTechnica, però, il servizio SMS Connect sembra essere esclusivo dei dispositivi Pixel, il che vuol dire che gli smartphone Nexus o di altri produttori non saranno in grado di potervi accedere.