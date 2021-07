Android, 9 app popolari rubano credenziali Facebook: disinstallatele subito!

Le segnalazioni relative alle applicazioni malevole scaricabili dal Play Store sono ormai diventate un "appuntamento ricorrente". Infatti, purtroppo i malintenzionati stanno continuando a "prendere di mira" l'OS Android (e ovviamente non solo) mediante i metodi più svariati. Questa volta, puntano a rubare le credenziali degli account Facebook.

In particolare, stando anche a quanto riportato da ArsTechnica, nonché come analizzato dagli esperti di sicurezza di Dr.Web, sono state scoperte 9 applicazioni, scaricate in totale più di 5,8 milioni di volte dal Play Store, che mirano proprio a ottenere queste informazioni sensibili tramite i dispositivi degli ignari utenti.

Pensate che questi software "in superficie" fanno effettivamente quello che promettono. L'applicazione più popolare tra quelle coinvolte ha infatti attirato particolarmente l'attenzione degli utenti nel corso della sua disponibilità sul Play Store per via delle funzionalità offerte in termini di editing delle foto. Tuttavia, il "prezzo" da pagare per gli utenti è particolarmente salato.

Alcuni ricercatori hanno infatti scoperto che queste applicazioni mirano a ottenere le credenziali dell'account Facebook delle vittime mediante un metodo che non si vede spesso. In parole povere, viene richiesto agli ignari utenti di eseguire il login al popolare social network per rimuovere gli annunci pubblicitari.

Dato che le app fanno effettivamente ciò che promettono "in superficie", le vittime sono portate a "dare fiducia" al software, inserendo le credenziali nella pagina che compare a schermo. Tra l'altro, a quanto pare i malintenzionati sono riusciti a mostrare agli utenti la vera pagina di login di Facebook, rubando poi credenziali e cookie tramite JavaScript.

In ogni caso, di seguito trovate la lista delle applicazioni malevole che dovreste quantomeno disinstallare subito se sono presenti sul vostro dispositivo (ovviamente, non effettuate alcun login a Facebook tramite queste ultime).

In ogni caso, le applicazioni sono state rimosse dal Play Store in seguito alla scoperta e gli sviluppatori hanno ricevuto un ban dallo store digitale. Tuttavia, gli utenti che hanno installato in precedenza queste app potrebbero averle ancora "a disposizione". In questo contesto, oltre alla disinstallazione, eseguire una scansione antivirus non fa mai male.