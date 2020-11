Android 9 arriverà negli Android TV Sony usciti tra 2016 e 2019: la lista completa

Sony ha ufficialmente rilasciato anche in Europa l’aggiornamento ad Android 9 (Pie) per le generazioni D, E, F e G di Android TV usciti tra 2016 e 2019. Il firmware versione 6.7140 è già uscito tempo fa, ma solo nella giornata di oggi 20 novembre è ufficialmente arrivato per i clienti del Vecchio Continente: ecco tutte le novità principali.

Questo update include principalmente correzioni di bug e migliorie alle prestazioni, oltre che modifiche visive e di funzioni specialmente nel menu Impostazioni rinnovato. Sony ha inoltre affermato che il firmware combinerà le app Video, Album e Musica nel programma unico Media Player, ma anche che aggiungerà il supporto per il playback video da USB a 100 e 120Hz, senza però specificare in quali modelli diverrà efficace anche quest’ultima modifica.

Questo aggiornamento arriva particolarmente tardi rispetto alla tabella di marcia, considerando che i televisori Sony più recenti già lo hanno. La società giapponese poi non ha commentato i suoi piani per Android 10 e Android 11 sui suoi televisori, ma ci ha pensato Google a confermare che Google TV arriverà prossimamente su alcuni TV Sony non specificati. Intanto, i possessori di modelli come OLED A1, A8F (AF8) e A8G (AG8), nonché X700D (XD70), X900E (XE90) e X900F (XF90) TV LCD potranno accedere ad Android 9 e a tutte le funzionalità. Per ogni maggiore dettaglio su tutti i modelli compatibili vi basterà consultare la tabella presente nella pagina apposita dei colleghi di flatpanelshd.

Rimanendo nel mondo Sony, ricordiamo che a breve arriverà un aggiornamento al TV Sony XH90 per risolvere i problemi con 4K a 120Hz; o ancora, l’azienda giapponese ha annunciato ufficialmente il progetto Airpeak che prevede la sua entrata nel mercato dei droni.