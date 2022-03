Android: gli acquisti del Play Store ora si possono fare con i punti

In seguito all'arrivo di un design rivisto per il Play Store, torniamo ad approfondire le novità relative al negozio digitale di Google. Più precisamente, ci soffermiamo sulla possibilità di effettuare acquisti tramite punti.

Infatti, stando anche a quanto riportato da 9to5Google e PhoneArena, la società di Mountain View sta iniziando, perlomeno all'estero, ad accettare pagamenti completi per le app tramite i Google Play Points. Per chi non lo sapesse, questi ultimi sono dei punti che vengono accumulati quando si fanno acquisti all'interno del Play Store (bisogna però aver prima aderito al programma: quest'operazione si può svolgere avviando il negozio digitale di BigG, premendo sull'icona dell'account collocata in alto a destra e facendo tap prima sull'opzione "Play Points" e poi su quella "Partecipa").

Ricordiamo che il sistema di ricompense Google Play Points è arrivato anche in Italia nel 2021. Tuttavia, la nuova funzionalità per il momento non sembra essere attiva nel nostro Paese, o perlomeno non siamo riusciti a scovarla. Non è inoltre chiaro se l'azienda di Sundar Pichai stia effettivamente effettuando dei test solamente all'estero o meno, dato che la novità è semplicemente stata scovata dagli appassionati. In ogni caso, in calce alla notizia potete trovare degli screenshot esemplificativi.

Agli utenti coinvolti basta semplicemente provare ad acquistare una qualsivoglia app: in fase di riepilogo, comparirà dunque il pulsante "Usa punti" (che consentirà anche di pagare completamente in questo modo il software, chiaramente se il numero di Play Points è sufficiente). Finora era possibile ottenere vari benefici mediante questo sistema di ricompense, ma non era consentito acquistare direttamente le app. Adesso, invece, gli utenti Android coinvolti possono sfruttare i punti proprio come se si trattasse di un "comune" metodo di pagamento.

La novità arriverà anche in Italia? Staremo a vedere. Per il resto, se cercate maggiori dettagli in merito al sistema di ricompense in sé, potete fare riferimento al portale ufficiale del supporto Google.