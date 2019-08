Android, addio dessert: Android Q si chiama ufficialmente Android 10

Dopo nove anni in cui il nome del sistema operativo era stato associato a diversi tipi di dessert e dolci, Google cambia strategia. La società di Mountain View infatti ha annunciato che il nome ufficiale della decima versione dell'OS sarà semplicemente Android 10.

Accanto alla novità a livello di brand, Google ha anche presentato il nuovo logo del sistema operativo, che secondo Aude Gandon è "più moderno", e vedrà la presenza del piccolo robottino verde che "rende speciale Android, oltre che più umano, divertente ed accessibile".

La scelta di cambiare schema di denominazione a quanto pare non riguarderà solo Android 10, ma anche le future versioni, il che vuol dire che da ora in poi il vecchio sistema in cui la lettera (in questo caso Q) veniva associata ad un dessert è definitivamente da considerarsi superato.

"Affronteremo lo scetticismo scaturito da questa scelta" ha affermato Sameer Smat di Google, che ha anche notato come lo schema con i nomi dei dessert non sia più incisivo. "Abbiamo dei bei nomi, ma potrebbero lasciare fuori una parte del mondo" sostiene, precisando che Android è un marchio globale, utilizzato da più persone anche da paesi come India e Brasile e non solo negli Stati Uniti, ecco perchè utilizzare il nome inglese di un dessert potrebbe escludere alcune regioni.

Samat ha anche osservato che "Lollipop" potrebbe essere difficile da pronunciare in alcuni paesi, mentre i numeri sono universali.

Per quanto riguarda il nuovo logo, Gandon ha osservato che in fase di progettazione i grafici si sono concentrati su vari aspetti ed hanno fatto in modo che fosse più accessibile e facilmente leggibile, soprattutto su schermi più piccoli. Aspetto interessante è dato dal fatto che la scritta Android è diventata nera e non più verde, mentre lo sguardo del robot è rivolto verso il basso.

Delle novità software che saranno introdotte con Android 10, abbiamo parlato in un articolo dedicato.