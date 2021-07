Android, addio ai Servizi Google su alcune versioni più datate: ecco quali

Appena qualche mese fa abbiamo appreso l'ottima notizia che Honor sarebbe tornata a implementare i Servizi Google. Mentre ne attendiamo il ritorno, Google ha annunciato quali versioni di Android perderanno invece il supporto.

In particolare, il colosso di Mountain View avrebbe iniziato a inviare email e notifiche agli utenti Android con dispositivi fermi alla versione 2.3.7 di Gingerbread o inferiore. Questi device verranno inibiti dall'accesso agli account Google a partire dal mese di settembre.

Per estensione, diventerà molto più complesso riuscire ad avvalersi di tutti quei servizi Google la cui funzionalità è legata all'accesso all'account.

Zak Pollack, Android Help Community Manager, ha spiegato che quest'operazione rientra in un piano "per proteggere i nostri utenti, Google non consentirà più l'accesso su dispositivi Android che eseguono Android 2.3.7 o versioni precedenti a partire dal 27 settembre 2021 [...] Se accedi al tuo dispositivo dopo il 27 settembre, potresti ricevere errori di nome utente o password quando tenti di utilizzare prodotti e servizi Google come Gmail, YouTube e Maps".

La perdita di questi servizi comporterà un discreto crollo nella funzionalità dei dispositivi più datati. I possessori di smartphone e tablet aggiornati alla versione 2.3.7 dovrebbero verificare la presenza di aggiornamenti quindi di avere la possibilità di scaricare una versione più recente di Android. Come abbiamo spiegato tempo addietro, aggiornare il proprio smartphone Android è una scelta importante sia per la funzionalità che per la sicurezza.