Android, nuovo aggiornamento in arrivo: focus su accessibilità e key sharing per auto

A meno di un mese dal quindicesimo compleanno di Android arriva oggi un nuovo aggiornamento del sistema operativo di Google che introduce alcune feature molto richieste dagli utenti, come lo sharing delle chiavi digitali per automobili e una nuova modalità di lettura.

L'aggiornamento, insieme al consueto changelog, è stato annunciato sul blog di Android, e può essere installato sia su smartphone che su smartwatch compatibili. La novità più importante è sicuramente la nuova reading mode di Android, che promette di garantire una lettura a schermo più accessibile su tutto il sistema operativo, e non su alcune singole app.

La modalità lettura può essere ottenuta installando un'app dedicata dal Play Store di Google: l'applicazione permette di ingrandire o ridurre a piacimento le dimensioni delle lettere mostrate a schermo e di tradurre direttamente queste ultime in suoni, regolandone automaticamente il volume. L'app dovrebbe permettere una customizzazione totale di come il contenuto il contenuto scritto viene visualizzato su ogni applicazione del telefono, senza essere per questo app-specific.

Lato veicoli, invece, c'è la possibilità di condividere le chiavi digitali per le automobili con altri smartphone, sia Android che iOS, in modo da permettere a più individui di sbloccare la stessa auto. Neanche a dirlo, l'opzione va usata con enorme attenzione. Al momento, comunque, le chiavi digitali condivisibili sono disponibili solo su Pixel 6 con Android 12 o superiore e su iPhone.

Tra le novità minori troviamo anche una nuova serie di emoji per Emoji Kitchen e Gboard, nonché la possibilità di effettuare il casting dei programmi direttamente dall'app Google TV per smartphone su alcuni televisori compatibili, oppure quella di usare il telefono come un telecomando da remoto anche durante l'utilizzo di altre applicazioni.