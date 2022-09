Anche Android ha il suo AirDrop: Google lancia Nearby Share

Android 13 è stato appena lanciato sugli smartphone Pixel, ma Google pare avere ancora diversi assi nella manica per migliorare l'esperienza utente sul suo sistema operativo mobile. In particolare, Big G ha annunciato Nearby Share, una feature molto simile ad AirDrop per iOS.

Con un post sul blog aziendale big G ha spiegato di voler introdurre una serie di nuove funzioni volte a rendere gli smartphone e i tablet Android più funzionali e semplici da utilizzare per gli utenti. La più importante tra queste funzioni è certamente Nearby Share, una feature di trasferimento file tra un device Android e l'altro molto simile ad AirDrop di Apple.

La funzione permette a diversi dispositivi Android connessi allo stesso account Google di accettare il trasferimento di file in automatico tra l'uno e l'altro, anche a schermo spento: per esempio, potrete trasferire velocemente un documento di testo dallo smartphone al tablet, oppure una registrazione vocale dal tablet al Chromebook. Sfortunatamente, al momento la funzione non può essere ancora provata dagli utenti, ma sarà resa disponibile nelle prossime settimane.

Tra le altre feature annunciate dalla compagnia di Mountain View troviamo le nuove notifiche per utenti con problemi uditivi: attivando queste ultime, lo smartphone sarà in grado di "sentire" particolari suoni come allarmi antincendio, persone che bussano alla porta o acqua corrente nelle vicinanze e allertate l'utente con una notifica a schermo o con una vibrazione dello smartphone o dello smartwatch. La feature, già presente su alcuni smartphone Android, diventerà completamente personalizzabile, poiché ciascun utente potrà inserire nuovi suoni da tenere sotto controllo e impostare degli avvisi legati a questi ultimi.

Inoltre, Google TV si è dotata di una sezione interamente dedicata a film con audiodescrizione, mentre Google Meet riceverà una sorta di SharePlay, che permetterà di guardare video in chiamata o di giocare ad alcuni videogiochi con un massimo di 100 persone connesse simultaneamente nella stessa call.