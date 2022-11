Android Auto, la nuova interfaccia è bellissima: parte la beta pubblica!

A maggio del 2022, Google ha svelato in anticipo la nuova interfaccia grafica di Android Auto, con un design ancora più curato per garantire una migliore esperienza di navigazione e intrattenimento su quattro ruote.

Nel frattempo sono passati diversi mesi e del rilascio di questo importante redesign si erano un po' perse le tracce. Per fortuna, il team di Google ha finalmente annunciato il rilascio della prima beta pubblica della nuova UI di Android Auto, la cui coda di adesione si è esaurita in pochi istanti.

La nuova interfaccia risulta ancora più curata nel design, più propensa a multiattività e decisamente più aderente al concept di Android 13 e ai suoi bordi stondati.

La dashboard mostra la presenza di diverse icone, che suggeriscono la possibilità di cambiare tra un numero superiore di applicazione, oltre a quella di mostrare a schermo a scelta o soltanto la mappa oppure sino a tre app in contemporanea.

Per chi si fosse perso le novità, alleghiamo in calce il video di presentazione di maggio, mentre ricordiamo che non esiste ancora una data di lancio definitiva della nuova interfaccia grafica.

Aria di forte rinnovamento per il sistema di intrattenimento in mobilità di Google, dopo aver eliminato Android Auto dagli smartphone in ragione di una maggiore semplificazione dell'esperienza d'uso.