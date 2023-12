Android avrà uno spazio privato in cui nascondere le app: la novità in Android 14

Nelle scorse ore, Google ha rilasciato Android 14 QPR2 Beta 2, dov’è presente una novità molto interessante che sicuramente sarà apprezzata dagli utenti: la possibilità di usufruire di uno “Spazio Privato” in cui poter nascondere le applicazioni. La feature riprende a grandi linee la cartella protetta di Samsung, presente sugli smartphone Galaxy.

Lo Spazio Privato, come si può vedere direttamente negli screenshot presenti in calce, può essere attivato all’interno dei Pixel ed almeno nella prima release non è ancora completamente funzionante, ma gli screenshot permettono di capire come funziona. L’impostazione può essere attivata attraverso il menù “Sicurezza e Privacy” presente nell’applicazione “Impostazioni”, ma i dettagli in merito almeno al momento sono scarni.



Non è chiaro infatti se saranno supportate solo le applicazioni oppure, come avviene nella controparte di Samsung, sarà possibile nascondere anche foto, le informazioni del browser ed altro. Lo Spazio Privato è ancora in fase di sviluppo: probabilmente però bisognerà attendere ancora qualche settimana o mese prima di poter ottenere qualche dettaglio aggiuntivo. Nessuna informazione sulla data di lancio di tale impostazione, ed ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli.



Nelle scorse settimane, inoltre, Google ha anche lanciato tante nuove funzioni su Android 14 con l’ultimo Feature Drop.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere tramite i comment.