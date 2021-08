Android Camera Switches, come usare le espressioni del viso per controllare lo smartphone

Quando si parla di feature per smartphone lato accessibilità, Android cerca sempre di introdurre novità interessanti per aiutare un numero sempre maggiore di utenti. Tra queste, recentemente è stata identificata la funzionalità Camera Switches nella Accessibility Suite, dall’importanza non indifferente: vediamo come funziona.

Stando a quanto ripreso da XDA Developers, i cui utenti sono sempre a caccia delle ultime novità nel codice di Android e non solo, Camera Switches permette di controllare i dispositivi mobili anche agli utenti che non possono parlare o usare le mani, semplicemente utilizzando la fotocamera selfie per identificare determinate espressioni facciali associate a una gamma di azioni. Così facendo, ogni smartphone del robottino verde potrebbe potenzialmente essere utilizzato con il nostro volto. Ovviamente, l’utilizzo della fotocamera verrà indicato tramite una notifica nella barra dedicata.

Il codice della versione beta dell’app Android Accessibility Suite mostra che al momento la fotocamera supporta solo un numero limitato di espressioni, tra cui il guardare in alto, basso, destra o sinistra, l’innalzamento delle sopracciglia, sorridere e aprire la bocca. Tra le azioni associabili figurano, per esempio, la pressione prolungata, il tornare indietro alla schermata precedente o alla schermata Home, oppure persino mappare tocchi precisi.

Insomma, allo stato attuale la feature Camera Switches per Android risulta essere ancora in uno stato abbastanza acerbo, ma le potenzialità sono notevoli e l’importanza altrettanto evidente. Secondo quando scoperto da XDA, la feature dovrebbe essere compatibile con Android 11 ma arriverà ufficialmente con Android 12.

