Android, come disattivare le registrazioni di Google Assistant? Le opzioni privacy

Gli smartphone odierni offrono miriadi di opportunità, tanto che spesso gli utenti non danno nemmeno un'occhiata a tutte le impostazioni disponibili. Eppure, in determinati casi potreste voler fare questo. In questa sede approfondiremo, nello specifico, la non troppo conosciuta questione delle registrazioni di Google Assistant.

Perché abbiamo deciso di farlo? Ebbene, nella seconda metà del mese di marzo 2022 all'estero si è fatto notare un articolo di Gizmodo dal titolo "Come assicurarsi che il telefono non mantenga registrazioni di tutto ciò che si dice". Tralasciando la questione del "tutto ciò che si dice", che come ben potete comprendere è esagerata, risulta interessante fare un po' chiarezza sull'argomento. Infatti, la questione è ormai ben nota da tempo agli appassionati, ma non esattamente tutti sembrano aver ben compreso a cosa si fa riferimento.

Mettete subito da parte assurde idee e altro: no, il vostro smartphone non ascolta costantemente quello che dite. Questo non avviene né su Android né su iPhone: semplicemente, ci sono dei contesti in cui potreste aver volontariamente, senza però magari averci fatto troppo caso, aver fornito il consenso a un assistente vocale come Google Assistant per registrare ciò che viene detto in fase di interazione con esso.

In ogni caso, non si tratta di nulla di "strano": queste registrazioni audio non sono ovviamente in alcun modo accessibili pubblicamente, ma vengono semplicemente utilizzate dalle aziende per migliorare le tecnologie di riconoscimento audio, nonché i servizi che ne usufruiscono. In parole povere, servizi come Google Assistant migliorano costantemente e si "allenano" in questo modo: insomma, la questione è risaputa e non c'è nulla di cui preoccuparsi.

Tuttavia, dovete sapere che esistono delle opzioni privacy che consentono di disattivare le registrazioni vocali. Infatti, l'utente ha chiaramente la possibilità di fornire o meno il consenso all'utilizzo di questa tipologia di dati per il miglioramento degli assistenti vocali. In questa sede ci soffermeremo dunque su queste opzioni, dato che possono effettivamente interessare coloro che magari non erano a conoscenza della questione.

Più precisamente, l'assistente vocale a cui in genere si fa maggiormente riferimento in questo contesto è Google Assistant, che si trova negli smartphone Android, dunque effettueremo un esempio pratico in merito a quest'ultimo. Per disattivare l'opzione relativa alle registrazioni vocali, solitamente basta recarsi nelle Impostazioni dello smartphone, selezionare il riquadro "Google", scorrere la pagina verso il basso e fare tap sulla voce "Impostazioni relative alle app Google".

Dopodiché, una volta selezionata l'opzione "Ricerca, assistente e funzioni vocali", vi basterà premere prima sull'opzione "Assistente Google" e in seguito su quella "I tuoi dati nell'assistente" per raggiungere la pagina da cui potrete gestire le varie opzioni privacy. Più precisamente, in alto troverete indicazioni relative alle vostre attività recenti relative all'assistente, ad esempio le notifiche ricevute e ciò che avete detto. Se volete rimuovere questa tipologia di attività, potete premere sul tasto "Attività dell'assistente", andando poi a gestire le relative impostazioni (potete scegliere di disattivare la "conservazione" delle attività ed eventualmente impostare l'eliminazione automatica).

L'opzione che potrebbe interessarvi di più però, sempre presente nella sezione "I tuoi dati nell'assistente", è quella relativa alle "Registrazioni audio". Qui infatti Google spiega di salvare le registrazioni audio relative all'interazione con Ricerca Google, Assistente e Maps per migliorare i suoi servizi. Nel caso non lo sia già, dunque, potreste voler impostare su "Non attiva" l'opzione coinvolta (togliendo la spunta dalla casella "Includi registrazioni audio"). Inoltre, potreste voler fare tap sul pulsante "Ascolta ed elimina attività", così da comprendere eventualmente se c'è qualcosa di salvato in tal senso.

Per il resto, potreste voler dare un'occhiata anche alle altre opzioni privacy presenti nella schermata "I tuoi dati nell'assistente", così da utilizzare i servizi Google in modo più consapevole. Oltre a questo, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alle linee guida ufficiali di Google, nonché al video che spiega in che modo Google protegge la privacy se si sceglie di salvare i dati audio.