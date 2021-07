Android, come giocare prima di finire il download? Presto sarà possibile

I videogiochi al giorno d'oggi possono pesare un buon numero di GB, anche in campo mobile. Basti pensare a un titolo come Call of Duty Mobile: scaricarlo tramite la connessione dati potrebbe non risultare la migliore delle mosse. Ebbene, Google ha la soluzione: consentire agli utenti Android di giocare prima che il download sia finito.

In particolare, stando anche a quanto riportato da TechCrunch e ArsTechnica, nel corso del Game Developer Summit la società di Mountain View ha annunciato una novità in arrivo per i titoli pubblicati sul Play Store. In particolare, a partire da Android 12, versione dell'OS attualmente in fase Beta, sarà possibile "giocare mentre il download è ancora in corso".

Stando al reveal, questo sistema dimezzerà il lasso di tempo tra la pressione del pulsante "Installa" sul Play Store e l'effettivo avvio del gioco (le statistiche sono basate su un titolo dal peso di 400MB). In parole povere, non dovrete più farvi "un giro" sui social network mentre attendete che un gioco venga installato: Google vuole evitare "perdite di tempo", portando il prima possibile l'utente all'interno dell'azione.

In ogni caso, la novità si basa sull'utilizzo, al posto dei classici file APK, del formato Android App Bundle. Per il resto, ricordiamo che non è la prima volta che Google cerca di "velocizzare" questa procedura, vista l'esistenza dell'iniziativa "Google Play Instant".