Android, come guardare Twitch gratis mentre si usano altre app?

Il multitasking può sempre tornare utile in un mondo frenetico come quello in cui viviamo. D'altronde, al giorno d'oggi può capitare da un momento all'altro di dover gestire un messaggio di posta elettronica o chissà cos'altro. Quando questo accade mentre si sta guardando una diretta Twitch, può risultare "fastidioso". Tuttavia, c'è una soluzione.

Ci riferiamo alla funzionalità Picture-in-Picture, ovvero alla possibilità di utilizzare le applicazioni in una finestra flottante mentre si continuano a effettuare le classiche operazioni quotidiane. Android è stato il primo sistema operativo a puntare su questa feature, quindi i dispositivi che possono sfruttarla sono ormai molti. Per intenderci, gli utenti più "smanettoni" utilizzano questa funzionalità da Android Oreo, versione del sistema operativo uscita nel 2017. In ogni caso, per completezza d'informazione, dovete sapere che questa possibilità c'è anche su iOS 14.

Alcuni utenti potrebbero pensare che, per usare il Picture in Picture, sia necessario disporre di qualche tipo di abbonamento. Infatti, YouTube consente di accedere a questa funzionalità solamente agli utenti Premium. Tuttavia, non è così per Twitch e infatti tutti coloro che possiedono un dispositivo compatibile possono usufruirne gratuitamente.

In ogni caso, per attivare il Picture-in-Picture basta semplicemente aprire l'applicazione di Twitch, avviare una diretta o un qualsiasi video e premere sul pulsante Home (oppure eseguire la relativa gesture). Così facendo, se il vostro dispositivo è compatibile, potrete guardare Twitch in una finestra trascinabile a piacere (che spesso si può ingrandire scorrendo verso l'alto a partire dagli angoli), gestendo contemporaneamente il resto.

In questo modo, potete ad esempio effettuare ricerche su qualcosa che è stato citato in una live (o sul videogioco coinvolto), nonché appunto gestire le e-mail, come detto in precedenza, senza chiudere la diretta. In ogni caso, per tornare alla visualizzazione a tutto schermo basta premere sulla finestra e fare tap sull'apposito pulsante. Non manca inoltre un tasto per mettere in pausa il contenuto, nonché quello per chiudere la finestra. Facendo tap, invece, sull'icona della rotella, in genere compare a schermo la pagina delle impostazioni che consente di attivare o disattivare il Picture-in-Picture per l'app di Twitch.