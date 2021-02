Android, ecco come rendere 'touch' il retro del vostro smartphone

Recentemente abbiamo visto l'arrivo su iOS 14 delle azioni mediante tap sul retro dello smartphone. Si tratta sicuramente di una funzionalità interessante, su cui a quanto pare sta lavorando anche Google. Tuttavia, in campo Android attualmente tale soluzione non esiste a livello ufficiale. Non preoccupatevi: vi spieghiamo cosa potete fare.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da XDA Developers, la community del mondo Android è riuscita a portare su tutti gli smartphone una funzionalità simile a quella scovata per Pixel 5 nell'ultima Developer Preview di Android 12. Gli appassionati, più precisamente il developer Quinny899, si sono infatti dati da fare e dal progetto è nata Tap Tap, un'applicazione che introduce, di fatto, le gesture tramite doppio o triplo tap sul retro dello smartphone.

Si tratta ovviamente di un progetto non ufficiale, gratuito e open source, che è ancora in fase Beta e richiede di scaricare e installare un apposito APK. In tal senso, vi consigliamo fortemente di seguire i link forniti direttamente da XDA Developers, in modo da non correre il rischio di effettuare il download dell'app da fonti non affidabili.

Una volta installato l'apposito file APK, che è supportato da qualsiasi smartphone disponga della versione 7.0 di Android o superiore, basta avviare l'app e seguire la configurazione iniziale. Verrà richiesto di effettuare dei tap di prova, nonché di impostare la sensibilità. Dopodiché, sarà necessario abilitare il servizio e, in alcuni casi, potrebbe essere richiesto di disabilitare le funzionalità di ottimizzazione della batteria.

Terminata la configurazione, sarà possibile associare delle azioni al doppio e triplo tocco. Ad esempio, si può lanciare Google Assistant oppure effettuare uno screenshot, giusto per farvi degli esempi concreti. L'azione che viene eseguita è quella che si trova più in alto nella lista. Per quel che concerne la posizione in cui effettuare i tap, è bene provare con la parte centrale della backcover del dispositivo.

In ogni caso, per completezza d'informazione, questo metodo non rende letteralmente "touch" il retro del dispositivo, ma sfrutta semplicemente i dati provenienti dai sensori interni per rilevare i tap. Per il resto, fate semplicemente attenzione all'uso di cover troppo spesse, che potrebbero non consentire di rilevare correttamente i tocchi. Ovviamente, se, una volta provata, volete disinstallare l'app, potete farlo tranquillamente dalle impostazioni del vostro smartphone.