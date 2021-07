Android, come verificare se lo smartphone resiste all'acqua? Basta un'app

Quando si compra uno smartphone, può capitare di trovarsi di fronte alle sigle “IP67” o “IP68”, le quali indicano la resistenza a polvere e acqua rispettivamente fino a 1 metro e fino a 1,5 metri, per massimo mezz’ora. Ci si può domandare, dunque: quanto è affidabile questa classificazione? Lo smartphone resiste davvero così tanto?

Un metodo per verificarlo, forse il più semplice di tutti e immediato, è “giocare d’azzardo” e immergere il dispositivo sott’acqua, con il rischio però di sbagliare qualcosa e compromettere il suo corretto funzionamento. Esistono alternative più sicure? Ebbene sì: a quanto pare, lo sviluppatore Ray Wang ha creato un’applicazione chiamata Water Resistance Tester, disponibile già da tempo sul Google Play Store, che si occupa di verificare l'integrità della classificazione IP67/IP68 dello smartphone Android d’interesse semplicemente accedendo al barometro del telefono.

Ma come funziona, esattamente? Come potete vedere in calce all’articolo, grazie agli screenshot catturati da Android Police durante i suoi test, una volta scaricata l’app gratuita basterà seguire le indicazioni e applicare una pressione notevole sullo schermo con entrambi i pollici, dove indicato dalle impronte digitali. Secondo Android Police, utenti del Play Store e di Reddit, questa app alla fine funziona davvero! Usando, per esempio, un Galaxy Note 20 Ultra con certificazione IP68 i colleghi di The Verge hanno dimostrato che effettivamente passa il test; togliendo però il vassoio della scheda SIM, ecco che il test fallisce. D’altro canto, il TCL 20 Pro 5G senza certificazione IP fallisce il test.

Insomma, anche voi ora potrete sperimentare la resistenza del vostro telefono, anche giusto per soddisfare la vostra curiosità personale.

