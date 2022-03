Android 'congelerà' le app: libererà spazio sugli smartphone senza disinstallarle

Google ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo strumento per Android che consentirà agli utenti di archiviare determinate app per liberare lo spazio sul dispositivo. In un post pubblicato sul blog ufficiale, il motore di ricerca spiega che questo sistema disinstallerà parzialmente le app, riducendo il peso del 60%, senza rimuoverle.

Questo compito viene portato a termine da un nuovo tipo di APK battezzato “Archived APK”. Come suggerisce il nome, gli APK archiviati saranno più piccoli rispetto a quelli installati, e manterranno i dati legati alle applicazioni fin quando non vengono ripristinati, ovvero nel momento in cui verranno riportati alle dimensioni originali. Sostanzialmente, quindi, piuttosto che disinstallare completamente le applicazioni, queste vengono “congelate” e mantenute sui dispositivi a dimensioni minori ma preservando i dati da esse generati o memorizzati.

Chiaramente, gli sviluppatori potranno anche scegliere di disattivare gli Archived APK, ma non è chiaro nello specifico come verrà proposta agli utenti questa opzione: probabilmente nel momento in cui decidono di disinstallare un’applicazione saranno in grado di scegliere se archiviarla o eliminarla totalmente.

La funzione sarà disponibile per gli sviluppatori con Bundletool 1.10, mentre l’arrivo al pubblico è previsto solo nel corso dell’anno. Almeno al momentoperò non sono state diffuse informazioni più specifiche.