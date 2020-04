Android consentirà di registrare le chiamate, ma ci saranno delle restrizioni

I primi rumor sulla possibilità di registrazione le chiamate su Android sono emersi ad inizio anno dopo un'attenta analisi da parte degli sviluppatori di XDA all'app Telefono del sistema operativo. Oggi, a qualche mese di distanza, sono emerse nuove informazioni sulla feature e sulle restrizioni.

In un documento di supporto pubblicato da Google, infatti, è stata di fatto confermata la funzione, ma sono state rese note anche le restrizioni ed i requisiti minimi.

Secondo quanto emerso, per registrare una chiamata il dispositivo deve essere basato su Android 9 o versione successiva, e soprattutto deve disporre dell'ultima versione dell'app Telefono. La registrazione però, sarà disponibile solo in alcune regioni e su determinati smartphone: a riguardo non sono state diffuse molte informazioni, ma la cosa certa è che Google non la porterà in tutto il mondo. Probabile che il motore di ricerca si interfacci con gli organi regolatori locali per capire cosa prevedono le normative in atto, prima di procedere con l'attivazione ovunque.

La registrazione a quanto pare sarà piuttosto semplice e si potrà avviare attraverso la pressione di un nuovo pulsante nella schermata. Il documento sottolinea anche che quando si registra una chiamata per la prima volta, gli utenti verranno informati delle responsabilità e delle leggi locali: "quando inizi a registrare, l'interlocutore ascolterà un messaggio che lo informerà dell'inizio della registrazione. Lo stesso avverrà quando viene interrotta" si legge nella nota.

Google sottolinea anche che non sarà possibile registrare fin quando l'interlocutore non risponderà alla chiamata. Inoltre, le tracce audio verranno archiviate sul dispositivo e non sul cloud, e si potranno ascoltare anch'esse dall'app Telefono.