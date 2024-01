Android consentirà di trasformare le SIM fisiche in eSIM: la novità è in arrivo

Google vuole che gli utenti siano in grado di trasformare le sim fisiche in eSIM senza troppi problemi. Una funzione simile è già disponibile da tempo sugli iPhone negli USA dove, come noto, i Melafonini non sono provvisti di slot per le schede fisiche.

A quanto pare anche Google intende percorrere la stessa strada e per tale motivo, come riportato da Wccftech, sta lavorando sulla funzione “Converti in eSIM” che è stata già avvistata tempo fa ed ora è disponibile nella QPR 2 Beta 3 di Android 14, dove però ancora non è funzionante.

Al momento sul funzionamento non sono noti molti dettagli, sappiamo però che la feature è disponibile sulla versione stock del sistema operativo, il che vuol dire che probabilmente bisognerà attendere un pò prima di vederla su tutti i device dal momento che i produttori dovranno implementarla nelle loro interfacce grafiche. La buona notizia però è che il lancio potrebbe davvero essere vicino.

Il canale Telegram Google News ha anche pubblicato uno screenshot di questa feature, visualizzabile attraverso questo link. A quanto pare, la funzione “Converti in eSIM” sarà disponibile nelle impostazioni della scheda nell’applicazione Impostazioni dello smartphone.

Ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli sull’implementazione su larga scala di questa feature.