Android, cosa significa applicazione non posseduta? Cos'è e come risolvere

Android è un sistema operativo che offre parecchie possibilità all'utente e che non manca di miriadi di personalizzazioni effettuate anche dai produttori. In questo "marasma", capite bene che potrebbe capitare di imbattersi in errori poco chiari o in messaggi inaspettati. In parole povere, potrebbe accadere di tutto.

Per farvi un esempio concreto, alcuni possessori di un tablet Amazon Fire, che utilizza FireOS (sistema operativo basato su Android), si sono imbattuti in un pop-up che non si vede spesso: "Applicazione non posseduta. Non possiedi questa applicazione. Desideri conoscere ulteriori dettagli?". Ad accompagnare il messaggio, fanno capolino i pulsanti "Visualizza dettagli" ed "Esci".

L'applicazione coinvolta è quella di YouTube.com, che solitamente viene utilizzata da coloro che possiedono questa tipologia di tablet (che ricordiamo non dispone dei servizi Google). In ogni caso, premendo sul tasto "Visualizza dettagli" il sistema porta alla pagina dell'app all'interno dell'Appstore di Amazon, in cui però si può leggere che il software è correttamente installato.

Morale della favola? Il problema in genere è legato alla connessione a Internet, che magari non ha funzionato per un momento. Probabilmente, dunque, si tratta di una questione legata alle licenze. In ogni caso, quel che conta è che ora sapete come risolvere nel caso si presenti questo "strano messaggio" sul vostro dispositivo: provate a riavviare l'applicazione con una connessione a Internet funzionante.