Il nome di Android deriva da Apple? Cosa c'entra Andy Rubin

Scavare a fondo nella storia del mondo della tecnologia può portare a "scoperte" non di poco conto. Certo, chi ha un po' più di anni sulle spalle si ricorderà dell'acquisizione di Android da parte di Google, ma in pochi probabilmente sanno che il nome Android è per certi versi legato ad Apple.

Sì, avete capito bene: la società di Cupertino e le origini di Android si intrecciano, seppur indirettamente. La figura chiave in questa vicenda è infatti quella di Andy Rubin, creatore di Android. Prima di fondare una startup chiamata Android Inc nel 2003 (sì, proprio quella che avrebbe poi fatto approdare, tramite acquisizione, il progetto Android a Google nel 2005), l'informatico statunitense lavorò per altre grandi aziende del mondo Tech.

Al netto di MSN, tra i nomi altisonanti troviamo proprio Apple. Certo: il creatore di Android è un ex dipendente della società di Cupertino, per cui lavorò negli anni dal 1989 al 1992. Cosa c'entra tutto ciò col sistema operativo del robottino verde arrivato anni dopo? Ebbene, come fatto notare da The Verge in un articolo del 2013, in realtà il nome "Android" deriva dall'esperienza di Rubin ad Apple.

In che senso? I colleghi di Rubin in quel contesto scelsero di dare a quest'ultimo il soprannome "Android", sottolineando la sua passione per i robot. In parole povere, Android "è" Andy Rubin, tanto che fino al 2008 il sito Web personale di quest'ultimo era Android.com. Insomma, alla fine Apple e Android sono in qualche modo collegati.