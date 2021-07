Android dirà addio agli APK da agosto, al suo posto arriva il formato AAB: cosa cambia?

Google vuole cambiare tutto per Android, potenzialmente “rovinando la vita” agli sviluppatori nel corso dei prossimi mesi. A partire da agosto 2021, infatti, la società statunitense richiederà che tutte le nuove applicazioni elencate sul suo Play Store vengano pubblicate esclusivamente nel formato Android App Bundle (AAB) anziché APK.

Questa novità in sé è piuttosto tecnica ma riserva molti vantaggi sia agli sviluppatori stessi che agli utenti finali. Lo standard AAB introdotto nel 2018 permette di fornire aggiornamenti molto più piccoli alle applicazioni a seconda del singolo dispositivo, permettendo ai server del Google Play Store di capire lingua, risoluzione e altri dettagli dello smartphone creando un file ad hoc ottimizzato appositamente. Di conseguenza, il primo beneficio è la leggerezza dei download e la riduzione del consumo dati.

Altra funzionalità interessante viene garantita da Play Asset Delivery, per cui l’applicazione d’interesse può essere divisa in parti scaricabili singolarmente a seconda delle esigenze. Un esempio chiaro può riguardare i videogiochi, dato che magari a un utente potrebbe risultare scocciante scaricare un gioco particolarmente difficile dal peso di qualche centinaio di Megabyte per poi scoprire di non essere in grado di passare il primo livello. Grazie a Play Asset Delivery, dunque, il Play Store capirà le risorse necessarie per gioco o singola app e procederà con il download delle parti dell’app d’interesse.

Lo standard Android App Bundle è sempre open source e oggi sono disponibili oltre un milione di app in tale formato, ma c’è un problema: nessun altro negozio di applicazioni oltre al Play Store supporta le app AAB, nemmeno Amazon Appstore che, in futuro, sarà il negozio predefinito su Windows 11. Di conseguenza, per loro sarà necessario muoversi in fretta per adattarsi in vista del futuro firmato AAB.

Restando nell’universo del robottino verde, Google ha deciso di chiedere agli sviluppatori Android di verificare la loro identità per evitare la diffusione di app contenenti malware; o ancora, abbiamo chiarito che in certi smartphone è possibile “incrementare” la RAM.