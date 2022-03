Android: disinstallate questa app presente sul Play Store, ruba credenziali Facebook

Il misterioso trojan bancario nascosto sul Play Store non è l’unico malware che si muove indisturbato in tale ambiente: una nuova analisi condotta dagli esperti di cybersicurezza di Pradeo ha portato alla scoperta di un’app con malware che ruba le credenziali di Facebook. Purtroppo, è stata installata oltre 100.000 volte ed è ancora disponibile.

L’app in questione si chiama Craftsart Cartoon Photo Tools e, come intuibile dal nome stesso, si tratta di una applicazione che consente di caricare una propria foto e convertirla con uno stile cartoonesco. Questa funzionalità è accessibile anche su altri software affidabili di varia natura disponibili su smartphone Android, ma la differenza chiave consiste nella presenza del trojan FaceStealer.

Osservando l’app nel dettaglio, che risulta avere superato la procedura di controllo del Play Store senza destare sospetto alcuno, appena l’utente interessato la apre si trova costretto a effettuare il login Facebook per accedere alle funzionalità. Una volta completato l’accesso con le proprie credenziali, l’app continuerà a offrire feature limitate e si affiderà a un sito esterno per applicare il filtro grafico. Si capisce, pertanto, che per quanto questa app possa risultare divertente e piacevole agli occhi dell’utente medio, in realtà nasconde non pochi tranelli pensati per rubare e-mail e password Facebook della vittima.

Al momento della scrittura della notizia l’app sembra essere ancora disponibile su Play Store, ergo si consiglia di non scaricarla; se la avete già sul vostro dispositivo Android, invece, consigliamo di cancellarla il prima possibile e cambiare le credenziali del vostro profilo Facebook.

Restando nel mondo del robottino verde, attenzione anche al virus Escobar che ruba dati bancari.