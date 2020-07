Android, disinstallate subito queste applicazioni: si tratta di malware

L’ultimo report pubblicato da White Ops, società che lavora in ambito di cybersicurezza, ha scoperto ben 19 applicazioni presenti nel Google Play Store che contengono adware al loro interno. Queste app sono state segnalate a Google, che le ha eliminate dal Play Store, ma gli utenti dovranno disinstallarle manualmente.

Innanzitutto, come funzionano gli adware? Una volta scaricata l’applicazione infetta, essa comincerà a far apparire pubblicità sullo schermo dello smartphone con l’obiettivo di accumulare più click possibili e guadagnare soldi per cifre anche attorno alle centinaia di euro al giorno.

Nello specifico, secondo quanto scoperto da White Ops queste 19 app incriminate rimuovevano l’icona dal drawer così da non essere più rintracciabili e disinstallabili. L’unico modo per liberarsi delle pubblicità era dunque andare in Impostazioni > App e capire quali programmi contenevano adware.

Ora però la lista è stata pubblicata da White Ops, rendendo più facile la disinstallazione delle applicazioni. Ecco quali sono:

Auto Picture Cut

Color Call Flash

Square Photo Blur

Square Blur Photo

Magic Call Flash

Easy Blur

Image Blur

Auto Photo Blur

Photo Blur

Photo Blur Master

Super Call Screen

Square Blur Master

Square Blur

Smart Blur Photo

Smart Photo Blur

Super Call Flash

Smart Call Flash

Blur Photo Editor

Blur Image

Tutte queste app, come si può capire dal nome, riguardano l’editing di fotografie e offrono servizi praticamente identici. Complessivamente hanno raggiunto oltre 3 milioni e mezzo di download.

Di recente è stata scoperta anche un'app "segreta" di Google all'interno degli smartphone Android, che permetteva a Big G di raccogliere informazioni su app di terze parti.