Android, dite addio al logo e al carattere: Google cambia tutto

L'adorabile robottino verde è al nostro fianco nella sua veste più recente ormai da circa un lustro, andando a sostituire il vecchio logo con gambe e braccia. Ancora più datato, invece, il cambio di carattere e di forma per la scritta "android".

Oltre ai cambiamenti sulla privacy di Android 14, infatti, Big G sembra essere interessata a rinfrescare l'immagine del suo sistema operativo mobile e aveva già sparso qualche indizio qua e là.

Interpellata dai ragazzi di 9To5Google, l'azienda ha confermato di aver "mostrato alcuni elementi della nostra nuova brand identity su alcune superfici, incluso il nostro stand al CES di quest'anno e altri materiali promozionali come pubblicità digitali e banner. Vi sveleremo qualcosa in più nei prossimi mesi".

Oltre a ricordarvi che di recente anche Google Play Store ha cambiato logo, andiamo a scoprire in cosa consisterà questo cambiamento.

Il nuovo logo erediterà la forma dall'attuale, ma sarà tridimensionale e, a quanto pare, la sua "pelle" muterà a seconda del dispositivo e della piattaforma (ad esempio, uno pneumatico per Android Auto) e sarà pronto ad accogliere accessori e personalizzazioni, come un headset per l'ecosistema wearable.

Quanto al nome, il carattere non dovrebbe subire cambiamenti ma preparatevi ad accogliere nuovamente la "A" maiuscola, come apparso in una campagna pubblicitaria su S23 Ultra.