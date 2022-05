Android, evitate queste app antivirus: dubbi sulla presenza di link malevoli

Dopo aver trattato il malware Android Octo, torniamo ad approfondire su queste pagine questioni di sicurezza relative al sistema operativo del robottino verde. Infatti, sono emerse potenziali problematiche legate ad alcune app antivirus.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, le applicazioni che conterebbero, secondo gli esperti di sicurezza di Cybernews, dei link malevoli sono quelle che riportiamo di seguito.

6 app antivirus Android che potrebbero contenere link malevoli

Dr. Capsule Antivirus, Cleaner;

AVC Antivirus & Virus Cleaner;

AVC Antivirus & Virus Cleaner; Fancy Booster - Cleaner, Antivirus & Speed Up;

GO Security - AntiVirus, AppLock, Booster;

Virus Hunter 2021 Virus Scanner and Phone Cleaner;

Phone Junk - Clean Master.

Insomma, potreste voler prestare particolare attenzione a queste app, dato che potrebbero compromettere la sicurezza del vostro dispositivo. Per il resto, la ricerca di Cybernews non si è focalizzata solamente su app antivirus che contengono potenziali link malevoli, bensì anche su quei software che traccerebbero di più i dati degli utenti. Di seguito potete trovare la lista emersa online.

Le 30 app antivirus Android che traccerebbero di più i dati degli utenti

Nova Security - Virus Cleaner;

One Security Antivirus, Clean;

Phone Cleaner - Virus cleaner;

Powerful Phone Cleaner - Cleaner & Booster;

Super Clean - Master of Cleaner;

Smart Clean - Booster, Cleaner;

Antivirus And Virus Cleaner Lock;

Antivirus, Virus Cleaner, Booster - Fancy Security;

Fancy Battery - Battery Saver, Booster, Cleaner;

Fancy Cleaner - Boost, CleanerSmart Security;

Smart Security;

Keep Clean Cleaner, Antivirus;

Safe Security - Antivirus, Booster, Phone Cleaner;

APUS Security Antivirus Master;

Virus Remover - security apps, booster, cooler;

Smart Cleaner;

Antivirus - Cleaner + VPN;

CPU Cooler - Antivirus, Clean;

Phone Cleaner, Booster, Master;

SHAREit Lite - Share and File Transfer, File Manage;

Antivirus One - Virus Cleaner;

FileMaster Manage&Power Clean;

Memory cleaner Speed booster and junk removal;

One Booster Antivirus and Cleaner;

Phone Security - Antivirus, Cleaner, Booster;

PoMelo File Explorer & Cleaner;

Clean Guard Phone Cleaner;

JioSecurity Mobile Security & Antivirus;

Antivirus - Virus Cleaner;

Security Antivirus - Max Cleaner.

Insomma, Cybernews ha deciso di analizzare un buon numero di noti antivirus per dispositivi Android, arrivando a delineare le liste indicate in precedenza.