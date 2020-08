Android, fotocamera sotto allo schermo: i render del primo smartphone

Il mondo degli smartphone Android sta per accogliere quello che probabilmente sarà un nuovo trend. Infatti, è in arrivo il primo dispositivo con fotocamera sotto allo schermo e sono già state pubblicate online alcune immagini ufficiali.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e SlashGear, Ni Fei, CEO della divisione mobile di ZTE, ha pubblicato dei render dello smartphone ZTE Axon 20 5G sul suo profilo ufficiale Weibo. Nelle immagini coinvolte, che potete vedere a corredo della notizia, si nota la presenza di una quadrupla fotocamera posteriore, accompagnata dall'immancabile flash LED.

Tuttavia, l'aspetto che attira di più l'attenzione è sicuramente la parte anteriore con design "all-screen", priva di qualsivoglia notch o foro. Nel caso ve lo stiate chiedendo, no: la fotocamera non è nemmeno pop-up, come fatto notare da ZTE con una divertente immagine, che potete vedere in copertina. Insomma, l'azienda sta spingendo, anche a livello marketing, sulla presenza della prima fotocamera sotto allo schermo.

Vi ricordiamo che ZTE Axon 20 5G verrà presentato il 1 settembre 2020. Insomma, non manca poi molto all'arrivo del primo dispositivo Android con sensore fotografico in-display. Certo, in passato si sono già viste alcune soluzioni, ma in quel caso si trattava di prototipi che non hanno mai raggiunto gli scaffali.