Android: in futuro gli utenti potranno provare gli aggiornamenti senza installarli?

Tra le novità introdotte da Android 10 c'è anche la distribuzione degli aggiornamenti di sistema e patch tramite Play Store, tramite Project Mainline che però in futuro potrebbe aprire le porte ad un'altra funzionalità. Gli utenti infatti potrebbero essere in grado di "testare" gli update sugli smartphone senza installarli.

A riferire la notizia gli sviluppatori del forum di XDA secondo cui Maintitle potrebbe essere in grado di creare sugli smartphone e tablet una partizione temporanea per eseguire una build di Android senza installarla. In questo modo, di fatto, prima di procedere con l'installazione completa di un aggiornamento importante, i possessori di dispositivi basati sul robottino verde potrebbero provarlo per capire l'impatto sulle prestazioni e fluidità, per poi decidere se procedere con l'installazione.

In caso contrario, basterebbe il semplice riavvio dello smartphone per tornare alla build originale, senza perdere in alcun modo le impostazioni ed i file memorizzati.

Il progetto però sarebbe ancora nelle primissime fasi dello sviluppo e probabilmente prima di vederlo all'opera saranno necessari diversi mesi. Non è nemmeno scontato un debutto in Android 11, in quanto a giudicare da quanto affermato nel rapporto originale allo stato attuale sono necessarie diverse modifiche per renderlo fattibile. A cui bisogna aggiungere la volontà dei produttori di partecipare al programma.