Android, Google annuncia 6 novità per gli utenti: tutti i dettagli

Android è un sistema operativo in continuo aggiornamento e non ci riferiamo solamente ai major update come Android 11, ma anche alle novità "minori" che spesso Google decide di implementare. Ebbene, proprio in questi giorni che precedono il Natale, l'azienda di Mountain View ha annunciato 6 novità in arrivo su Android.

In particolare, stando anche a quanto riportato da SlashGear e come fatto sapere dalla stessa Google mediante il suo blog ufficiale, le novità che presto faranno compagnia agli utenti che sono soliti utilizzare il sistema operativo del robottino verde sono quelle di seguito.

Le 6 novità di Android annunciate da Google

Oltre 14.000 combinazioni per Emoji Kitchen: lo strumento che permette agli utenti della tastiera Gboard di creare le proprie emoji personalizzate combinando quelle esistenti riceverà presto un importante aggiornamento. In precedenza le combinazioni disponibili erano nell'ordine delle centinaia. La novità arriverà nelle prossime settimane su dispositivi con Android 6.0 o successivo: vi basta tenere aggiornata l'app Gboard. Trovate maggiori dettagli in questo video; Audiolibri automatici per i libri: gli audiolibri stanno diventando sempre più popolari. Tuttavia, non tutti possono permettersi di convertire il proprio libro in modo professionale (basti pensare agli autori indie). Per questo motivo, Google sta iniziando a utilizzare una tecnologia per garantire anche gli autori più piccoli di avere una versione audio del proprio libro generata in automatico, in modo da poterla pubblicare sul Play Store. Il tool per fare questo verrà rilasciato nel 2021 e la prima fase di test si sta svolgendo negli USA e nel Regno Unito; Comandi vocali semplificati con Voice Access: per le persone che ne hanno bisogno, Voice Access inizierà presto a consentire l'aggiunta di etichette allo schermo. Per tutti i dettagli del caso, potete dare un'occhiata a questo video. La funzionalità è già arrivata in beta su dispositivi con Android 6.0 o successivo. Basta scaricare l'ultima versione dell'app Voice Access e accedere al programma beta; Go Tab di Google Maps: il noto servizio di mappe si arricchisce di una nuova scheda che permette di raggiungere i luoghi in cui vi recate più spesso mediante pochi tap. Non manca inoltre la possibilità di aggiungere le proprie mete preferite. Potete trovare maggiori dettagli in questo video. Il rollout di questa scheda partirà nel corso delle prossime settimane, sia su Android che su iOS; Android Auto arriva in più Paesi: ci sono anche alcuni Paesi europei. Trovate maggiori dettagli tramite il blog ufficiale di Google; Nearby Share per condividere le app: gli utenti possono inviarsi tra di loro delle app se i dispositivi Android si trovano fisicamente vicini. Questa novità arriverà nel corso delle prossime settimane mediante un apposito aggiornamento.

Insomma, BigG ha deciso di fare un po' di "sorprese" agli utenti Android in questo dicembre 2020.