Android: Google facilita la cancellazione degli account delle app

Google continua a lavorare sulla sicurezza dei dati per il Play Store e con una novità notata dai colleghi di 9to5Google fa un altro passo in avanti verso questa direzione.

Il colosso dei motori di ricerca a quanto pare avrebbe intenzione di imporre nuove regole agli sviluppatori di app Android allo scopo di garantire una maggiore privacy. Tra le novità in programma c’è la possibilità di fare in modo che gli utenti possano eliminare in maniera facile ed immediata i dati degli account anche nelle applicazioni che permettono di creare account ad hoc.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, nell’interfaccia delle applicazioni dovrà essere presente un’opzione facilmente rilevabile che permetterà di chiedere la cancellazione di account e dati in pochi tap.

Gli sviluppatori inoltre dovranno fornire l’URL per la cancellazione dei dati alla stessa Google, che provvederà a mostrarla direttamente nell’elenco delle applicazioni presenti su Play Store.

“La disattivazione temporanea dell’account, la disabilitazione o il “blocco” dell’account dell’app non si qualifica come eliminazione dell’account. Se hai bisogno di conservare determinati dati per motivi legittimi come sicurezza, prevenzione delle frodi o conformità alle normative, devi informare chiaramente gli utenti sulle tue pratiche di conservazione dei dati (ad esempio, all’interno della tua politica sulla privacy)” si legge nella documentazione in cui Google evidenzia che “chiediamo agli sviluppatori di inviare le risposte alle nuove domande sull’eliminazione dei dati nel modulo” Sicurezza dei dati della tua app” entro il 7 dicembre. All’inizio del prossimo anno, gli utenti di Google Play inizieranno a vedere i cambiamenti riflessi nella scheda dello Store della tua app, inclusa la versione aggiornata badge di cancellazione dei dati nella sezione Sicurezza dei dati e nella nuova area Cancellazione dei dati”.