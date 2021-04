Android, Google lancia un test che realizza un sogno d'infanzia

Google è nota per effettuare miriadi di test, tanto che ormai il numero di servizi abbandonati è particolarmente elevato. Questo consente alla società di Mountain View di mettere alla prova nuove tecnologie e realizzare progetti che altrimenti non vedrebbero la luce. Arriva in questo contesto un esperimento interessante.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e MSPowerUser, nonché come illustrato dalla stessa Google su Twitter, è stato lanciato un sito Web chiamato Floom, accessibile solamente da smartphone Android utilizzando il browser Chrome, che permette, mediante l'utilizzo della realtà aumentata, di "esplorare il mondo". Più precisamente, BigG fa riferimento alla possibilità di "ritrovarsi dall'altra parte del globo".

Il funzionamento del tool è molto semplice: una volta raggiunto il portale ufficiale, basta fornire l'accesso alla posizione, in modo da "calcolare" la destinazione, utilizzare la fotocamera del proprio dispositivo mobile per sistemare il "tunnel", premere per fare in modo che si "attivi" e fare tap sulla scheda presente in alto, che porta "dall'altra parte del mondo", per dare un'occhiata al luogo coinvolto mediante Google Earth.

Insomma, si tratta di una trovata tanto semplice quanto carina, che va per certi versi a "soddisfare" il desiderio che alcuni di noi avevano da bambini, ovvero quello di "teletrasportarsi" dall'altra parte del globo. In ogni caso, il progetto fa uso della tecnologia WebXR, che Google sta utilizzando per dimostrare che si possono creare contenuti in realtà aumentata che sfruttano il browser.