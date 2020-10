Android, Google rimuove 3 app per bambini con milioni di download per i dati

Dopo aver trattato la questione delle 21 app infette da adware scoperte recentemente, torniamo a parlare di software presenti sul Play Store. In particolare, in questo caso si tratta di applicazioni per bambini.

Infatti stando anche a quanto riportato da TechCrunch, alcuni ricercatori dell'International Digital Accountability Council (IDAC) hanno segnalato alla società di Mountain View il fatto che tre app destinate a un pubblico molto giovane, chiamate Princess Salon, Number Coloring e Cats & Cosplay, violavano le policy per quel che concerne la raccolta di dati, arrivando potenzialmente ad accedere all'ID Android dell'utente, così come all'AAID (Android Advertising ID). Google ha agito tempestivamente, rimuovendo le applicazioni coinvolte dal Play Store.

Per farvi comprendere la portata della controversia, le tre applicazioni coinvolte contavano un totale di oltre 20 milioni di download, prima di essere eliminate dal negozio digitale dell'azienda di Sundar Pichai. In ogni caso, Google ha confermato la rimozione delle app ai microfoni di TechCrunch. Altri software di alcuni degli sviluppatori coinvolti sono rimasti invece presenti sul Play Store, ma in quel caso non sembrano esserci problemi di questo tipo. Tra l'altro, la questione della raccolta di dati avvenuta in modo improprio sarebbe legata all'utilizzo di SDK come quelli di Unity, Umeng e Appodeal.

Nel caso abbiate una delle app coinvolte installata nel vostro dispositivo, il suggerimento è quello di disinstallarla, per il momento.