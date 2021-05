Android, Google segue Apple: etichette per la privacy anche sul Play Store

La novità era nell'aria già da un po' di tempo, o perlomeno qualcuno ne stava già discutendo online, ma adesso è tutto ufficiale: dopo le etichette per la privacy di Apple, Google ha deciso di muoversi verso una direzione simile. Infatti, il Play Store mostrerà ulteriori informazioni relative alla privacy.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, nonché come potete leggere sul blog ufficiale di Android, la società di Mountain View vuole implementare questo nuovo sistema entro il Q2 2022. Più precisamente, quest'ultima finestra temporale è relativa alla "scadenza" nel dichiarare tutte le informazioni del caso per gli sviluppatori delle applicazioni esistenti. Ovviamente, anche le nuove app rientreranno in questo sistema.

In ogni caso, i developer che vorranno adeguarsi sin da subito alle nuove policy potranno farlo a partire dal Q4 2021. In parole povere, si parte già da quest'anno, nonostante in realtà gli utenti vedranno comparire la novità all'interno del Play Store a partire da inizio 2022. In ogni caso, Google in realtà non fa riferimento a delle "etichette", bensì a una nuova sezione dello store digitale chiamata "Sicurezza", che l'utente potrà utilizzare per consultare tutti i dettagli relativi ai dati raccolti dalle app.

La società di Sundar Pichai ha già affermato che anche le applicazioni di sua proprietà si adegueranno alla novità, annunciando in ogni caso che tutti gli sviluppatori avranno modo di spiegare per bene agli utenti il motivo dietro alle richieste delle autorizzazioni. Insomma, dopo Apple, anche Google si sta muovendo in una direzione di maggiore privacy per gli utenti.