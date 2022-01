Android e iOS avranno un nuovo rivale: che sistema operativo sta arrivando?

Quando si parla del mercato smartphone internazionale, ci sono alcune zone specifiche che godono di preferenza da parte dei maggiori produttori. Cina, Germania, Stati Uniti e India sono tra i prediletti delle grandi società, per esempio. Proprio dall’India starebbe arrivando un sistema operativo mobile possibile rivale di Android e iOS.

A parlarne al The Economic Times è stato il ministro dell’Elettronica e IT Rajeev Chandrasekhar, il quale ha confermato la pianificazione da parte del Governo di una politica per la creazione di un sistema operativo per smartphone completamente nuovo, guidata da startup e istituzioni accademiche: “Non c’è un terzo sistema operativo mobile. Pertanto, in molti modi c'è un enorme interesse nel governo indiano persino per creare un nuovo sistema operativo per smartphone. Ne stiamo parlando, stiamo esaminando una politica ad hoc”, ha spiegato Chandrasekhar.

Di alternative ne abbiamo viste nel corso degli anni: Tizen nei primi dispositivi Samsung, l’iconico sistema BlackBerry per gli omonimi telefoni, ma anche il più recente HarmonyOS ben noto agli utenti Huawei in Cina, o lo storico Windows Phone abbandonato anni addietro. Il dominio di Android e iOS è evidente specialmente in Occidente; perciò, ci saranno possibilità di vedere questo sistema operativo approdare anche da noi? In realtà no, anzi è già quasi certo che questo nuovo OS arriverà esclusivamente in India, supporterà le tanto diffuse app Android e sarà ottimizzato per hardware di fascia bassa. In qualsiasi caso, sarà interessante seguire la sua evoluzione, anche perché il mercato indiano non va affatto sottovalutato.

Tra l’altro, nel giugno 2021 in India Google ha annunciato lo smartphone più economico al mondo.