Meglio Android o iPhone? MKBHD prova a rispondere all'annosa questione

La faida tra Android e iPhone va avanti ormai da anni e non sembra essere arrivata ad una conclusione soddisfacente. Ora, però, è il popolarissimo YouTuber specializzato in smartphone e tecnologia Marques Brownlee (MKBHD per gli amici) a cercare di mettere la parola "fine" alla questione: ma allora, iOS è davvero meglio di Android?

Lo YouTuber ha deciso di adottare dei criteri quanto più oggettivi possibili: i due sistemi operativi presi in considerazione (iOS e Android) sono stati analizzati sotto sette punti di vista diversi. In ciascuna categoria può esserci un solo vincitore, mentre i punti di vista analizzati sono la personalizzazione, le funzioni, la facilità di utilizzo, la frequenza di aggiornamenti e patch, la disponibilità di app, l'excitement, ovvero i cambiamenti tra una release e l'altra e infine l'ecosistema che ruota attorno agli smartphone.

Come è lecito aspettarsi, Apple stravince sotto alcuni punti di vista, mentre Google ha facilmente la meglio in altri casi. Per esempio, le possibilità di personalizzazione offerte da Android sono nettamente maggiori di quelle di iOS, ma quest'ultimo è molto più semplice da utilizzare del rivale. Il numero di app disponibili su Android è maggiore di quello di iOS, ma ogni nuova release del sistema operativo di Cupertino porta con sé dei cambiamenti sostanziali rispetto alla precedente.

Ma alla fine, chi vince? La risposta potrebbe non piacervi, perché di fatto neanche MKBHD preferisce un sistema operativo all'altro. Lo YouTuber stesso, per esempio, utilizza sia un iPhone che uno smartphone Android (un Google Pixel Fold, per la precisione), mentre definisce la scelta su quale telefono acquistare e su quale ecosistema preferire una "decisione estremamente personale".

Marques Brownlee, infatti, conclude il suo video dicendo che "scegliere un vincitore significa sostenere che quel sistema operativo è il migliore per tutti, e sappiamo che non è così. Ci sono alcune persone a cui non interessano alcune funzioni, mentre altre non potrebbero farne a meno". Tuttavia, un modo per scegliere il sistema operativo più adatto a voi c'è, e MKBHD lo spiega nel suo video.

Prendete le sette categorie di cui abbiamo parlato qualche riga fa e mettetele in ordine di importanza secondo il vostro gusto personale, assegnando a ciascuna un punteggio da 1 a 5 a seconda di quanto è importante per voi. Fatto ciò, date un'occhiata al video completo di MKBHD e scoprite quale sistema ha vinto in ciascuna categoria e assegnate il punteggio connesso ad essa ad iOS o Android. Fatto ciò, riuscirete a capire quale dei due OS fa per voi: per Marques, per esempio, è Android a battere Apple, con un punteggio di 13 punti contro 10.