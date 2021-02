Android, in Italia la possibilità di inviare wireless le app del Play Store

Vi ricordate i "vecchi" tempi in cui ci si passava un po' di tutto mediante il Bluetooth? Beh, ora Google sta rilasciando una funzionalità che per certi versi ricorda quei momenti, anche se ovviamente l'obiettivo è diverso.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Google, adesso gli utenti Android possono sfruttare, a partire dalla versione 24.0 del Play Store, la tanto attesa funzionalità Nearby Sharing, di cui si parla ormai da parecchio tempo. In parole povere, è possibile condividere le applicazioni presenti sul Play Store semplicemente inviandole wireless da un dispositivo Android all'altro.

Si tratta di una manna dal cielo per chi è solito utilizzare molti smartphone, in quanto consente di non dover riscaricare le applicazioni e di inviarle in modo rapido. Per utilizzare la nuova funzionalità, è necessario fare tap sull'icona dell'hamburger, presente in alto a sinistra all'interno del Play Store, selezionando poi la voce "Le mie app e i miei giochi".

A questo punto, basta spostarsi nella scheda "Condivisione" e premere sul pulsante "Invia". Per procedere è poi necessario abilitare la geolocalizzazione e consentire al Play Store di accedere a tali dati. Una volta fatto questo, bisogna selezionare le applicazioni che si vogliono inviare, premere sull'apposito tasto presente in alto a destra e scegliere il dispositivo del destinatario.

Affinché il processo vada buon fine, è necessario che nell'altro device sia stata selezionata l'opzione "Ricevi". Verrà poi richiesto a entrambi i dispositivi di confermare un codice univoco, in modo da assicurarsi di non commettere errori. Insomma, la procedura è molto semplice e si tratta sicuramente di una novità interessante. In ogni caso, alcune applicazioni, ad esempio quelle acquistate, non possono essere condivise.

Per il resto, possiamo confermarvi che la novità è già attiva anche in Italia, come d'altronde potete vedere mediante gli screenshot presenti in calce alla notizia.