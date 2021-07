Android Jelly Bean non verrà più supportato: addio alle versioni dalla 4.1 alla 4.3

La piattaforma Android Jelly Bean non sarà più supportata da Google a partire da agosto 2021. L’annuncio da parte del colosso di Mountain View è giunto proprio nelle ultime ore tramite il blog degli sviluppatori del robottino verde, dove è stato spiegato che futuro la società riserverà alle versioni dalla 4.1 alla 4.3 dell’OS per smartphone.

A ben 9 anni dal lancio sul mercato potrebbe sembrare strano che gli utenti Android usino ancora una versione così datata del sistema operativo per piattaforme mobili, eppure è così: solo negli ultimi giorni la percentuale dei dispositivi attivi con Jelly Bean installato è scesa sotto l’1%, soglia che ha infine convinto l’azienda statunitense a interrompere il supporto di Google Play Services per i dispositivi ancora fermi alla versione 2012 di Android. Non essendoci più abbastanza utenti per coprire i costi di manutenzione, quindi, Big G ha deciso di voltare pagina.

I dettagli di questo annuncio riguardano comunque maggiormente gli sviluppatori, ai quali ora è stato consigliato di utilizzare il livello 19 dell'API Android, dunque Android 4.4 KitKat, come versione minima per le loro applicazioni. Così facendo, tutti i prodotti che verranno aggiornati non risulteranno più visibili o installabili sui dispositivi che ancora eseguono Jelly Bean. Gli sviluppatori potranno comunque scegliere se creare APK appositi per Android versione 4.1-4.3, sebbene Google speri nell’aggiornamento dei dispositivi interessati alle versioni successive, ove possibile.

Gli appassionati di Android ricorderanno Jelly Bean come una delle poche edizioni del sistema operativo con più versioni con tale nome, in un periodo in cui non si seguiva ancora una cadenza ben specifica degli aggiornamenti; inoltre, l’interfaccia utente Holo fu una grande rivoluzione per gli smartphone e le funzionalità introdotte furono altrettanto importanti per l’evoluzione della telefonia mobile.

Restando nel mondo Android, ci sono altri cambiamenti in arrivo: da una parte, il robottino verde dirà addio agli APK e passerà al formato AAB; dall’altra, invece, Google chiederà a tutti gli sviluppatori di verificare la loro identità prima di pubblicare giochi e applicazioni nel Play Store.