Android, il malware Joker è tornato nel Play Store: disinstallate subito queste app!

Abbiamo già parlato in diverse occasioni del malware Joker su Android, sempre pronto a tornare regolarmente infettando nuove applicazioni dentro e fuori dal Google Play Store. Tra queste, recentemente ne sono state segnalate altre otto che sono sfuggite ai controlli del sistema di Big G.

Grazie agli esperti di sicurezza dei Quick Heal Security Labs sappiamo infatti che nel negozio di applicazioni del colosso di Mountain View sono state identificate le seguenti app contenenti il malware Joker:

Auxiliary Message

Fast Magic SMS

FreeCamScanner

Super Message

Element Scanner

Go Messages

Travel Wallpapers

Super SMS

Questi prodotti, stando alle analisi di Quick Heal, chiedevano permessi insoliti durante l’installazione ottenendo così accesso quasi completamente libero allo smartphone del malcapitato. Tra le autorizzazioni chieste si segnalano l’accesso alle notifiche, agli SMS, ai contatti e alle telefonate. Successivamente, Joker risultava agire tranquillamente senza segnalare attività pericolose.

Fortunatamente per gli utenti, Google ha già rimosso queste applicazioni dal Play Store; ciononostante, coloro che hanno già installato le succitate app dovranno agire rapidamente per disinstallarle così da proteggere il proprio dispositivo. Si consiglia, infine, di evitare di scaricare servizi clone di funzionalità già disponibili di stock come scanner di documenti, sfondi per lo smartphone o servizi di messaggistica insoliti o poco utilizzati.

Restando nel mondo Android, da oggi e per pochi giorni il Google Play Store propone 32 app, giochi e temi in regalo.