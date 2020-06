Android, non usate questo sfondo: sta bloccando molti smartphone!

Sembra una banale immagine, per altro molto carina, che si sposa perfettamente con l'interfaccia grafica e può essere utilizzata come sfondo per il proprio smartphone. Tuttavia, come osservato da Ice Universe sul proprio account Twitter, sta provocando vari grattacapi e mandando in crash diversi dispositivi su cui è impostata come wallpaper.

Sulla questione ha indagato anche 9to5Google, che ha documentato i problemi nel filmato che proponiamo in apertura. Secondo le prime analisi, i crash e freeze sarebbero collegati..alla bellezza dell'immagine.

Sostanzialmente, lo spazio colore della fotografia è troppo difficile da gestire per Android, dal momento che è RGB e non sRGB, il che vuol dire che il sistema operativo di Google non è in grado di effettuare la conversione e ciò provoca il blocco.

Sempre 9to5Google inizialmente aveva riferito che ad essere interessati sarebbero principalmente gli smartphone della gamma Galaxy di Samsung, ma successivamente si è scoperto che il problema riguarderebbe anche i Pixel XL ed in generale i dispositivi basati su Android 10 o versioni precedenti, dal momento che su un Pixel 4 XL con la Preview di Android 11 non si è verificato lo stesso problema. Se proprio non riuscite a fare a meno di questa fotografia ed intendete impostarla come immagine di sfondo, potete convertirla in sRGB con applicazioni come GIMP o Photoshop.