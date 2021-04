Android, una nota applicazione contiene adware secondo gli esperti

In seguito al malware che si "mascherava" da Netflix, il mondo dei dispositivi Android è al centro di un altro problema in termini di sicurezza. Infatti, una nota applicazione è al centro di una vicenda non di poco conto.

In particolare, stando anche a quanto riportato da TechCrunch, l'applicazione APKPure, utilizzata spesso dagli utenti Android più "smanettoni" per scaricare file APK relativi a software di terze parti, conterrebbe del codice malevolo. Più precisamente, secondo i ricercatori di sicurezza, si tratterrebbe di adware.

Sono stati gli esperti di Kaspersky Lab ad affermarlo. Infatti, questi ultimi sostengono che la versione 3.17.18 dell'applicazione di APKPure utilizzi dei metodi fraudolenti per generare ricavi attraverso l'inserimento di banner pubblicitari. Si fa riferimento, ad esempio, alla comparsa di banner all'interno della lock screen.

Tuttavia, non è finita qui: i ricercatori di sicurezza hanno dichiarato che l'applicazione sarebbe potenzialmente in grado di effettuare il download di altri malware. In ogni caso, sembra che il codice malevolo provenga da una fonte esterna non verificata. Infatti, gli sviluppatori dell'app APKPure hanno già rilasciato una nuova versione, ovvero la 3.17.19, che non contiene l'adware, nonché rimosso la build incriminata dal sito ufficiale.

Insomma, se avete scaricato la versione 3.17.18 dell'app APKPure, il consiglio è quello di rimuoverla immediatamente, in quanto può potenzialmente mettere a repentaglio la sicurezza del vostro dispositivo Android.